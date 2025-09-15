La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Vaud: une première labellisation Fourchette verte «Ama Terra»

Keystone-SDA

Le restaurant du collège de Nyon-Marens est devenu le premier établissement vaudois à recevoir le label "Ama Terra" de la Fourchette verte. Cette nouvelle certification met l'accent sur les achats durables et la valorisation des restes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Portée par Unisanté, la Fourchette verte Vaud certifie des repas équilibrés dans diverses collectivités (garderies, restaurants scolaires, EMS, etc) depuis 1997. Avec le label «Ama Terra», de nouveaux critères sont pris en compte: l’utilisation de produits de saison et régionaux, des produits importés certifiés bio ou issus du commerce équitable, l’origine suisse pour les produits laitiers, viandes et oeufs, précise lundi Unisanté.

Géré par la société Eldora, le restaurant de l’établissement secondaire de Nyon-Marens est le premier à franchir le pas. «Cette certification exigeante, qui démontre une exemplarité en termes de durabilité et d’équilibre alimentaire, ouvre la voie pour les institutions de restaurations collectives», poursuit le communiqué.

Unisanté précise que la labellisation a bénéficié du «soutien actif» des autorités communales de Nyon.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
17 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
35 J'aime
26 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
67 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision