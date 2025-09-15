Vaud: une première labellisation Fourchette verte «Ama Terra»

Keystone-SDA

Le restaurant du collège de Nyon-Marens est devenu le premier établissement vaudois à recevoir le label "Ama Terra" de la Fourchette verte. Cette nouvelle certification met l'accent sur les achats durables et la valorisation des restes.

(Keystone-ATS) Portée par Unisanté, la Fourchette verte Vaud certifie des repas équilibrés dans diverses collectivités (garderies, restaurants scolaires, EMS, etc) depuis 1997. Avec le label «Ama Terra», de nouveaux critères sont pris en compte: l’utilisation de produits de saison et régionaux, des produits importés certifiés bio ou issus du commerce équitable, l’origine suisse pour les produits laitiers, viandes et oeufs, précise lundi Unisanté.

Géré par la société Eldora, le restaurant de l’établissement secondaire de Nyon-Marens est le premier à franchir le pas. «Cette certification exigeante, qui démontre une exemplarité en termes de durabilité et d’équilibre alimentaire, ouvre la voie pour les institutions de restaurations collectives», poursuit le communiqué.

Unisanté précise que la labellisation a bénéficié du «soutien actif» des autorités communales de Nyon.