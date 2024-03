Vaud et Fribourg: “Coup de balai” vendredi et samedi

2 minutes

(Keystone-ATS) L’opération “Coup de balai” a lieu vendredi et samedi dans les cantons de Vaud et de Fribourg. La population est invitée à participer au ramassage de déchets dans les espaces publics, en forêt ou le long des champs. Plus de 145 actions sont proposées par des communes, écoles ou associations.

Cette opération vise à sensibiliser la population à la propreté dans les espaces publics et naturels, rappellent lundi les autorités dans un communiqué. Cette année, 93 actions sont prévues dans le canton de Vaud, 52 à Fribourg. Le site www.balai.ch répertorie les événements. Il est encore possible d’en annoncer.

Dangers pour le bétail

Cette édition attire l’attention sur les problèmes posés par les déchets dans les zones agricoles. Des parcours de ramassage seront proposés le long des champs. Les canettes en aluminium peuvent se transformer en lames mortelles pour le bétail lorsque les animaux en avalent des fragments. Quant aux emballages plastiques, ils polluent sols et eaux pendant des années lorsqu’ils se décomposent.

Les autorités rappellent aussi que le ramassage des déchets occasionne des “coûts très importants”. La facture a été estimée à quelque 200 millions de francs par an en Suisse, dont les trois quarts sont supportés par les communes.

Pollution au long cours

Les déchets ont une durée de vie très longue dans l’environnement: trois mois pour un mouchoir en papier, deux ans pour un mégot de cigarette, cinq ans pour un chewing-gum et 450 ans pour une bouteille en plastique. Une bouteille en verre mettrait même 4000 ans pour se dégrader dans la nature.