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Vaud et Valais: fin de l’alerte canicule

Keystone-SDA

Dans le canton de Vaud, les plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes prendront fin jeudi en fin d’après-midi. En Valais, l'alerte a été levée à 08h00. La vigilance en matière de santé reste cependant de mise pendant plusieurs jours, soulignent les deux cantons.

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1 minute

(Keystone-ATS) La forte activité orageuse attendue jusqu’à vendredi devrait maintenir les températures maximales à des niveaux nettement inférieurs à ceux enregistrés ces derniers jours. Un retour progressif à des températures de saison est ensuite prévu pour le début de la semaine prochaine.

Dans ce contexte, le Département vaudois de la santé et de l’action sociale a décidé de lever les plans canicule, indique-t-il jeudi dans un communiqué. Le Service de la santé publique valaisan a lui annoncé la fin de l’alerte sur AlertSwiss.

Les cantons rappellent que les effets de la chaleur sur la santé peuvent se manifester avec un certain décalage, en particulier chez les personnes âgées, atteintes de maladies chroniques, isolées ou fragilisées. Il demeure donc important de veiller à une hydratation suffisante, de poursuivre les mesures de rafraîchissement et de rester attentif à l’apparition de symptômes inhabituels.

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