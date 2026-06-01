Vaud lance son volet de soutien pour les municipaux récemment élus

Keystone-SDA

Le canton de Vaud propose quatre journées d'accueil exclusivement destinées aux conseillères et conseillers municipaux élus lors des dernières élections communales et qui vont effectuer leur premier mandat. Le canton entend ainsi offrir une première orientation à ces nouveaux membres d'exécutifs communaux, favoriser les échanges avec l'administration cantonale et renforcer le partenariat entre le canton et les communes.

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(Keystone-ATS) «Accéder à l’exécutif d’une commune représente une responsabilité importante et exige une compréhension fine des missions, compétences et cadres légaux qui structurent l’action municipale», explique l’Etat de Vaud lundi dans un communiqué.

Les quatre sessions auront lieu aux mois de septembre et octobre prochains dans un lieu institutionnel emblématique. Des représentants de l’administration cantonale et des élus y évoqueront des thèmes comme le fonctionnement d’une municipalité, la collaboration avec le conseil, les questions juridiques ou encore les finances communales.

Espace d’échanges

Par ailleurs, 49 soirées d’information, destinées à tous les membres d’exécutifs communaux sans exception, auront lieu entre l’automne 2026 et le printemps 2027 dans six régions du canton. Elles ont pour but d’offrir un espace d’échanges privilégié sur toutes les thématiques liées aux communes.

Ce troisième volet, intitulé «Au top pour ma commune!», complète la campagne «Pour ma commune» menée par le canton à l’occasion des élections communales de mars 2026.