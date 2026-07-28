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Vaud réactive son plan canicule

Keystone-SDA

A l'instar d'autres cantons, Vaud réactive dès mercredi les plans canicule des institutions socio-sanitaires et des communes. Objectif: renforcer la prévention, la surveillance et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables.

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1 minute

(Keystone-ATS) «Il s’agit par exemple de rester attentif à l’apparition ou à l’aggravation de symptômes et de veiller davantage sur les personnes les plus exposées, notamment en prenant régulièrement de leurs nouvelles et en s’assurant qu’elles peuvent boire, s’alimenter et se rafraîchir correctement», rappellent mardi les autorités vaudoises dans leur communiqué.

Le canton appelle également chaque employeur à «assurer la sécurité de ses employés et de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur santé.» Cela passe par exemple par un aménagement des horaires, une hausse de la fréquence des pauses, une baisse de la charge physique ou la mise à disposition de zones ombragées et de boissons fraîches.

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