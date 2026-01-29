Vaud renforce sa prise en charge des mineurs non accompagnés

Keystone-SDA

Le canton de Vaud améliore la prise en charge des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés (MNA). Le jeune est plus que jamais placé au coeur du projet. Le dispositif sera consolidé durant toute l'année et évoluera selon les besoins.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Les mineurs non accompagnés sont des enfants comme les autres. Ils doivent bénéficier de la même protection», ont rappelé jeudi d’une même voix les conseillers d’Etat Isabelle Moret et Vassilis Venizelos. La cheffe du DEIEP, responsable de l’asile, et celui du DJES, chargé de la jeunesse, présentaient le renforcement de la prise en charge des MNA après l’afflux survenu en 2023-24.

Entre 2021 (56) et 2023 (294), leur nombre a été multiplié par six et il a grimpé en 2024 à 452. A l’époque, leur prise en charge dans l’urgence avait suscité des critiques. Le canton y avait répondu en commandant une analyse externe qui a débouché sur les nouvelles mesures socio-éducatives actuellement en cours d’implémentation.

Accompagnement spécifique

Le nombre de MNA est actuellement retombé à quelque 260, ce qui reste un «chiffre élevé», a relevé Isabelle Moret. La conseillère d’Etat rappelle que ces jeunes de moins de 18 ans, arrivés en Suisse sans parent, ont connu un début de vie difficile et sont particulièrement vulnérables. Ils ont besoin d’un «hébergement, d’une évaluation et d’un accompagnement spécifique», a-t-elle dit.

Pour y faire face, les différents partenaires impliqués ont renforcé leur coordination et développé une vision commune de prise en charge, basée sur la pratique de terrain. Le jeune occupe un rôle central et bénéficie d’un projet de vie individualisé.

Projets de vie

Il s’agit notamment de tenir compte des «aspirations profondes» des principaux intéressés. «Nous nous sommes rendu compte que de nombreux MNA ont des idées assez arrêtées sur ce qu’ils veulent faire dans la vie», explique Steven Fricaud, responsable du domaine auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).

Désormais, les intervenants prennent mieux en compte la diversité des origines. Les jeunes filles – peu nombreuses – sont regroupées dans des structures dédiées. Il s’agit de soutenir l’autonomie des jeunes, leur capacité à avoir un projet de vie. Le rôle des curateurs – les référents des mineurs – est aussi renforcé.

Toujours plus jeunes

Historiquement, les MNA débarquaient en Suisse plus ou moins vers l’âge de 15 ans ou 15 ans et demi. «Ces dernières semaines, on constate un phénomène inquiétant, avec l’arrivée de MNA de plus en plus jeunes», a ajouté Steven Fricaud.

Les processus mis en place sont appelés à offrir un socle durable à l’accueil des MNA. Mais ils sont aussi appelés à évoluer, selon les besoins. Un sondage auprès des professionnels sera réalisé cet été.