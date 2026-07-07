Vaud renforce sa stratégie de protection des eaux

Keystone-SDA

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Exactement 23 mesures pour prévenir les pollutions, améliorer la qualité des eaux et accompagner les communes dans leurs missions d'évacuation et de traitement des eaux. Le Conseil d'Etat vaudois renforce sa stratégie de protection des eaux du territoire cantonal pour la période 2026-2035.

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(Keystone-ATS) «Les changements climatiques modifient le cycle de l’eau et accentuent les épisodes de sécheresse, de fortes précipitations ou de canicule», relève le Canton dans un communiqué mardi. Des nouveaux défis auxquels «les politiques publiques en matière d’assainissement et de protection des eaux doivent aujourd’hui répondre».

Le plan sectoriel de protection des eaux dit «PSEaux-P» vise ainsi à mieux protéger les cours d’eau, les eaux souterraines et les lacs vaudois. Parmi les mesures, le renfort de la protection des eaux superficielles et souterraines et le développement de la prévention des pollutions grâce à une meilleure identification des risques notamment. A ces outils s’ajoutent ceux d’un autre projet similaire en cours d’élaboration, dédié cette fois à l’utilisation de l’or bleu.

L’ensemble s’inscrit «dans une approche globale de gestion intégrée des eaux, qui coordonne les trois piliers que sont la protection des eaux, l’utilisation de l’eau et la gestion des risques.» Ces actions viennent compléter celles déjà engagées par le Canton, dont la modernisation des stations d’épuration pour éliminer les micropolluants, la mise à jour des plans généraux d’évacuation des eaux et l’assainissement des sites pollués