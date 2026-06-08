Vaud se prépare avec «sérénité» pour le G7

Keystone-SDA

Vaud se prépare, lui aussi, au sommet du G7 à Evian. Moins exposé que Genève, il annonce toutefois différentes mesures sécuritaires, dont la mobilisation de 2200 personnes dans le canton (police, protection civile, douane, service du feu, appui sanitaire, etc).

1 minute

(Keystone-ATS) «Avoir Donald Trump à 15 km de Lausanne (ndlr: à vol d’oiseau), ce n’est pas rien», a relevé Vassilis Venizelos, ministre vaudois en charge de la sécurité, lors d’une conférence de presse lundi à Lausanne. La mobilisation et la vigilance seront «particulières», même s’il dit attendre le G7 avec «sérieux» et «beaucoup de sérénité» grâce à une «préparation minutieuse et coordonnée», entamée en juin 2025.

Pour le conseiller d’Etat, la situation vaudoise est «très différente» de Genève, mais aussi par rapport à 2003, lorsque le G8 d’Evian avait embrasé Lausanne et sa région. A l’heure actuelle, aucune manifestation anti-G7 n’est annoncée en terre vaudoise et aucune délégation participant au sommet ne séjournera dans le canton, a poursuivi Vassilis Venizelos.