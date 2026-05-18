Vaud soutient trois nouvelles enquêtes photographiques

Keystone-SDA

Le canton de Vaud soutient trois nouveaux projets photographiques pour documenter les traditions vivantes vaudoises. Marie-Pierre Cravedi, Francesco Pennacchio et Leo Fabrizio s'intéresseront durant un an aux lotos, aux récits populaires et à l'artisanat.

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(Keystone-ATS) Les trois lauréats ont été choisis parmi 34 dossiers de candidature et recevront chacun 20’000 francs, annonce lundi la Direction générale de la culture. Il s’agissait du troisième appel à projet pour l’Enquête photographique vaudoise, lancée fin 2020.

Les projets doivent obligatoirement porter sur une ou plusieurs traditions vivantes inscrites à l’inventaire du patrimoine immatériel vaudois. Ce dispositif de soutien relève aussi bien de l’encouragement à la création artistique que de l’enrichissement de l’iconographie cantonale sur le patrimoine immatériel.

Rôle social du loto

Marie-Pierre Cravedi, diplômée de l’ECAL et enseignante de photographie au CEPV à Vevey, entend explorer le rôle social, culturel et économique du loto. Francesco Pennacchio, qui a obtenu un doctorat en chimie-physique de l’EPFL avant de finaliser un master en photographie documentaire à Londres, a l’ambition d’explorer la relation entre l’être humain et la nature au travers de récits populaires et merveilleux du canton de Vaud.

Leo Fabrizio, enfin, propose une immersion dans les métiers artisanaux. Il est diplômé de l’ECAL et de l’Ecole de photographie d’Arles. Il a reçu plusieurs distinctions, dont trois Swiss Design Awards, et contribue régulièrement à des ouvrages sur le patrimoine.