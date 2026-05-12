Vaud va réfléchir à une taxe sur les sucres ajoutés

Keystone-SDA

Le canton de Vaud va se pencher sur l'opportunité de taxer les sucres ajoutés et d'allouer les revenus au financement d'activités sportives. Les députés ont accepté mardi la prise en considération d'un postulat en ce sens de l'écologiste Géraldine Dubuis, qui entend ainsi lutter contre les maladies non transmissibles (MNT), comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et le cancer.

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(Keystone-ATS) «La population suisse consomme chaque jour entre 100 et 120 grammes de sucre par personne, soit plus du double de la limite maximale prônée par l’Organisation mondiale de la santé. Dans le pays, plus de 2,2 millions de personnes sont affectées par des MNT, qui coûtent 52 milliards par an. Il s’agit d’une question de santé publique», a plaidé l’autrice du postulat devant le plénum.

L’éventuelle taxation porterait sur les boissons sucrées et les produits ultra-transformés. Ses revenus seraient affectés au sport, car celui-ci constitue un axe important de lutte contre les MNT.

Clivage gauche-droite

Le postulat ne faisait pas l’unanimité au sein de la commission qui recommandait la prise en considération par 8 voix pour, 7 contre et 0 abstentions. Sans surprise, l’objet a causé un clivage gauche-droite lors des discussions.

«Il faut agir sur le porte-monnaie, c’est ce qui a le plus d’effet», a déclaré la socialiste Muriel Thalmann. Rappelant que le lien entre la consommation de sucre et les MNT n’était «plus à prouver». Le Vert’libéral Blaise Vionnet a ajouté que bien que son parti ne soit généralement guère en faveur des taxes, «en matière de santé publique, il faut parfois légiférer, comme avec le port de la ceinture de sécurité».

«Portée pas assez large»

Les opposants étaient plutôt pour inciter les entreprises productrices à baisser les quantités de sucre dans leurs produits. Certains faisaient valoir qu’une taxe cantonale n’avait pas de portée assez large et préféraient attendre des mesures au niveau fédéral. «Cette taxe créerait d’énormes difficultés pour les commerçants du canton de Vaud», a pointé la PLR Josephine Byrne Garelli.

Au moment du vote, les députés ont suivi la commission et accepté la prise en considération du postulat par 73 voix pour, 67 contre et une abstention.

A noter que la taxation du sucre avait déjà été envisagée en 2017 par le conseil d’Etat dans le cadre de son contre-projet à l’initiative «pour le remboursement des soins dentaires». Cette dernière avait toutefois été refusée en votation populaire.