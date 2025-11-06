Vaud veut renforcer le lien familles-école grâce au numérique

Keystone-SDA

Le Canton de Vaud veut faciliter la relation entre les familles et ses écoles. Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil un crédit d'investissement de 5,4 millions de francs pour financer la digitalisation de ces échanges, via une plateforme numérique et même, dans un deuxième temps, une application mobile.

(Keystone-ATS) «Les parents de près de 100’000 élèves sont concernés par ce portail numérique sécurisé, qui leur permettra d’accéder plus facilement à certaines informations scolaires, de communiquer plus facilement, notamment autour des absences», écrit jeudi le gouvernement dans ses décisions hebdomadaires. «A terme, ils pourront mettre à jour leurs données personnelles via une application mobile conviviale».

Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités du Conseil d’Etat, notamment la transformation numérique et la simplification de l’accès aux services publics, rappelle-t-il. Il renforcera l’efficacité administrative tout en respectant les normes légales en matière de protection des données, assure le Canton.