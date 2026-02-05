VD: étude pour prévenir la légionellose dans les bâtiments publics

Keystone-SDA

Face au risque de contamination à la légionelle, le gouvernement vaudois veut élaborer une stratégie de sécurisation des installations sanitaires dans les bâtiments du canton. Il a débloqué un crédit d'étude de 390'000 francs, qui doit encore être validé par la Commission des finances du Grand Conseil.

1 minute

(Keystone-ATS) Cette décision intervient après la détection d’un foyer au gymnase de Burier, durant l’été 2024, qui avait conduit à la fermeture prolongée de ses douches, rappelle jeudi le Conseil d’Etat dans ses décisions hebdomadaires. Une quarantaine de sites publics devraient être analysés, notamment des écoles, des gymnases et des établissements pénitentiaires.

L’étude permettra de «dresser un état des lieux technique et de proposer des mesures de mise en conformité», indique le gouvernement. Il parle d’un objectif «double», sachant que les analyses permettront de prévenir des problèmes sanitaires mais aussi d’optimiser la consommation énergétique liée à la production d’eau chaude.

La légionellose est une infection pulmonaire grave, due à la bactérie «legionella». La contamination se produit principalement par l’inhalation de micro-gouttelettes d’eau chargées de légionelles. La maladie n’est pas contagieuse de personne à personne.