VD: Roger Nordmann sauve le siège socialiste de Rebecca Ruiz

Keystone-SDA

Roger Nordmann rejoint le Conseil d'Etat vaudois. Le PS a battu son rival UDC Jean-François Thuillard, sauvant le siège socialiste occupé par sa camarade démissionnaire Rebecca Ruiz.

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(Keystone-ATS) Devancé sur le fil lors du 1er tour, Roger Nordmann a inversé la tendance dimanche pour remporter cette élection complémentaire. Le Lausannois de 53 ans a récolté 51,04% des suffrages, s’imposant avec environ 6800 voix d’avance.

Comme attendu, c’est dans les villes que le socialiste a construit sa victoire, Jean-François Thuillard l’emportant dans la grande majorité des villages. Il a notamment fait un carton dans sa ville de Lausanne.

Après plus de 20 ans comme conseiller national, Roger Nordmann accède pour la première fois à un exécutif. Avec sa victoire, la gauche conserve trois sièges au Château cantonal – avec aussi Nuria Gorrite (PS) et Vassilis Venizelos (Vert) -, restant toutefois minoritaire face aux quatre autres ministres de droite.