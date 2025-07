VD: un élève sur deux a pris un congé joker pour la première année

Introduits pour la première fois durant l'année scolaire 2024-2025, les congés joker vaudois ont été très sollicités. Sur les quelque 96'000 élèves du canton, près de 43'000 ont utilisé cette possibilité, soit presque un élève sur deux. La majorité des congés ont été pris les vendredis, souvent en lien avec des week-ends prolongés ou avant les vacances.

(Keystone-ATS) Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du conseiller d’Etat Frédéric Borloz a livré vendredi les premiers chiffres de cette mesure inédite sur sol vaudois. Déjà instauré dans d’autres cantons, le congé joker offre aux familles la possibilité de demander jusqu’à six demi-journées d’absence par année scolaire sans avoir à en fournir la justification.

« Après une année complète d’utilisation, le canton de Vaud dispose des premières données quantitatives. Les chiffres montrent que cette offre répond à une véritable attente de la part des familles », écrivent les services du ministre PLR.

Diminution des taux d’absence?

Au total, 42’691 élèves ont eu recours au congé joker au moins une fois, ce qui représente 44 % des effectifs de l’école obligatoire. La grande majorité (25’651) n’en a demandé qu’un seul. Ce congé représente 7% de l’ensemble des absences scolaires.

« La comparaison des motifs d’absence avec les années précédentes pourrait démontrer que la mise en place du congé joker contribue à la diminution des taux d’absence pour raison de santé, ainsi que des demandes de congés individuels pour raisons personnelles », note le département.

Autre constat: les congés joker sont utilisés tout au long de l’année. Des pics notables sont observés autour des congés scolaires en particulier les vendredis, par exemple le 20 décembre, le 14 février et le 11 avril.

Le record a été atteint le 6 juin, veille du week-end de Pentecôte, avec 3908 requêtes enregistrées pour une seule journée, selon les chiffres. En moyenne, cela représente un peu moins d’une demande de congé joker par classe ce jour-là.

Hausse des requêtes en fin d’année

Les données récoltées montrent aussi une utilisation plus soutenue des congés joker lors des dernières semaines de l’année scolaire. Plus de 16’000 demandes ont été recensées rien que pour le mois de juin.

Sur les 17 journées qui comptabilisent le plus de congés joker, onze sont concentrées dans les six dernières semaines avant les vacances d’été. Les pics sont particulièrement marqués pour six de ces dates qui comptabilisent plus de 2000 congés.

Pour enrichir cette première analyse chiffrée, la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) va procéder à une évaluation qualitative du congé joker en consultant les établissements et les associations de parents d’élèves. Sur la base de ces retours et des analyses du DEF, d’éventuels ajustements seront apportés.