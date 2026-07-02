Venezuela: aide de 250’000 francs du canton de Berne

Keystone-SDA

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Le canton de Berne a décidé d'octroyer une somme de 250'000 francs en lien avec les deux séismes qui ont provoqué une grave situation d'urgence humanitaire au Venezuela. La contribution sera prélevée sur le Fonds de loterie.

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(Keystone-ATS) L’aide ira à l’organisation de sauvetage Redog de la Croix-Rouge suisse et à Save the Children Zurich. «Les organisations sur le terrain s’emploient à rechercher les personnes ensevelies, mais aussi à rétablir l’accès aux soins médicaux de base ainsi qu’à de l’eau propre et à des hébergements sûrs», a indiqué jeudi le Conseil-exécutif.