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Venezuela: arrivée de nouveaux militaires américains

Keystone-SDA

Des militaires américains supplémentaires arrivent au Venezuela, frappé par deux terribles séismes, a annoncé dimanche l'armée des Etats-Unis. L'objectif de ce déploiement est de fluidifier l'arrivée de l'aide par voie aérienne et rouvrir un port stratégique.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’aéroport international Simon Bolivar, plus connu sous le nom de Maiquetia, qui dessert la capitale Caracas, a partiellement rouvert samedi après avoir été endommagé par les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 survenues mercredi et ayant fait au moins 1450 morts.

Environ 100 soldats de l’armée de l’air américaine sont déjà sur place pour soutenir les autorités locales dans «l’accroissement du flux essentiel du trafic aérien entrant et sortant», a indiqué le commandement militaire des Etats-Unis pour l’Amérique latine et les Caraïbes (SOUTHCOM) dans un communiqué.

Brigades cynophiles

Un détachement supplémentaire de quelque 130 Marines doit ensuite poser le pied au port de La Guaira (nord), durement touché, dans les 24 heures. Ils auront pour mission d'»ouvrir le port afin de permettre à des fournitures et équipements plus que nécessaires d’atteindre par voie maritime les régions du Venezuela les plus touchées», selon le SOUTHCOM.

Des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues, alors que les recherches se poursuivent près de quatre jours après le désastre.

L’armée américaine a également déployé des aéronefs et des hélicoptères en soutien. Plus de 250 Américains avaient déjà été envoyés au Venezuela, notamment trois brigades cynophiles, pour contribuer à la localisation de potentiels survivants.

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