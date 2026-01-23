Venezuela: grande manifestation pour la libération de Maduro

Des milliers de partisans du président vénézuélien déchu Nicolás Maduro, capturé lors d'une opération américaine le 3 janvier, ont manifesté en faveur de sa libération vendredi. Ce jour correspond à l'anniversaire de la chute de la dictature militaire en 1958.

(Keystone-ATS) La présidente par intérim Delcy Rodriguez, ex-vice-présidente de Maduro, a opéré un rapprochement avec Washington, mais le pouvoir continue de réclamer le retour de son président. «Nous les voulons de retour», pouvait-on lire sur une immense banderole déployée près de la place O’Leary, dans le centre de Caracas.

Marlene Blanco, comptable de 65 ans, juge «illégale» et «injuste» la capture de Maduro. «Le pétrole est à nous. Et il doit être payé comme il se doit», ajoute-t-elle à propos de la volonté de mainmise du président américain Donald Trump sur le pétrole vénézuélien.

«Notre plus grand triomphe ces jours-ci sera de ramener le président Maduro et Cilia», la première dame également enlevée par les soldats américains, a déclaré pendant le rassemblement, le puissant ministre vénézuélien de l’intérieur, Diosdado Cabello, dans des propos retransmis à la télévision d’Etat.

Il a assuré que la présidente par intérim avait «tout le soutien du parti» au pouvoir «pour continuer à avancer».

Exécutions extrajudiciaires

Les Etats-Unis ont mené vendredi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau présenté sans preuve comme celui de trafiquants de drogue, tuant deux personnes, a annoncé l’armée américaine. Il s’agit du premier raid de ce type, connu, de l’année.

«Les services de renseignement ont confirmé que le navire empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l’est du Pacifique et qu’il était impliqué dans des opérations de trafic de drogue», a déclaré dans un message publié sur le réseau social X le SOUTHCOM, le commandement américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Les gardes-côtes américains recherchent une troisième personne ayant survécu à la frappe, selon le SOUTHCOM. Les Etats-Unis ont mené depuis septembre dernier une trentaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, faisant plus de 110 morts dans les Caraïbes et le Pacifique.

Le gouvernement américain n’a jamais fourni la moindre preuve que les navires visés étaient effectivement impliqués dans un quelconque trafic. La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et dans le milieu politique américain.

Des experts et des responsables de l’ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.