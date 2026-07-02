Venezuela: la Chaîne du Bonheur a déjà récolté plus de 6 millions

Keystone-SDA

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La Chaîne du Bonheur avait collecté jeudi en fin d'après-midi 6,1 millions de francs en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Les dons peuvent être effectués jusqu'à 23h00.

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(Keystone-ATS) La journée de solidarité a été ouverte par le président de la Confédération, Guy Parmelin. Depuis, des milliers de personnes en Suisse ont répondu à l’appel de la Chaîne du Bonheur. L’action est menée en collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées. Depuis jeudi matin, des bénévoles enregistrent les promesses de dons dans les centres d’appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire.

Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont fait plus de 2300 morts et des dizaines de milliers de disparus. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.

Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place, a indiqué la fondation. Les dons peuvent être effectués jusqu’à 23h00, via le numéro gratuit 0800 87 07 07, en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela».

www.bonheur.ch