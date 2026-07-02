Venezuela: la Chaîne du Bonheur organise une journée de solidarité

Keystone-SDA

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La Chaîne du Bonheur organise jeudi une collecte de dons en faveur des victimes du séisme au Venezuela. Les dons peuvent être effectués jusqu'à 23h00.

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(Keystone-ATS) En collaboration avec les chaînes de la SSR et les radios privées, la Chaîne du Bonheur appelle à la solidarité envers la population vénézuélienne, a annoncé l’organisation jeudi. Dans les centres d’appels de Zurich, Genève, Lugano et Coire, des bénévoles et des personnalités connues recueillent toute la journée les promesses de dons.

Les violents séismes qui ont frappé le Venezuela la semaine dernière ont coûté la vie à des milliers de personnes. Les derniers chiffres avançaient dernièrement au moins 2295 morts. Selon les dernières informations des autorités, 11’267 personnes ont également été blessées. De nombreuses personnes sont portées disparues alors qu’environ 6500 personnes ont pu être secourues.

Des maisons, des routes, des hôpitaux, notamment, ont été détruits ou gravement endommagés, ajoute la Chaîne du Bonheur. Les besoins humanitaires sont énormes: soins médicaux, abris d’urgence, eau potable et de la nourriture sont nécessaires de toute urgence, tout comme des produits de première nécessité.

Les organisations partenaires de la Chaîne du Bonheur apportent leur aide sur place. Les dons peuvent être effectués jusqu’à 23h00, via le numéro gratuit 0800 87 07 07, en ligne sur www.bonheur.ch ou par bulletin de versement avec la mention «Séismes au Venezuela».

www.bonheur.ch