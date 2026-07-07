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Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3685 morts

Keystone-SDA

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela, révisé à la hausse, s'élève désormais à 3685 morts, selon un communiqué diffusé lundi par le gouvernement. Il était précédemment de 3535 morts.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Bilan officiel du 7 juillet: 3685 morts, 16’740 blessés», selon le communiqué. Les autorités évitent de parler de disparus, mais l’ONU estime qu’il pourrait atteindre 50’000, certaines projections avançant plutôt un nombre proche de 10’000.

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