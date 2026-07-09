Venezuela: le bilan du double séisme monte à 3889 morts

Keystone-SDA

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Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et s'élève désormais à 3889 morts, selon un communiqué diffusé jeudi par le gouvernement. Le précédent bilan, daté de mercredi, était de 3811 morts.

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(Keystone-ATS) «Bilan officiel du 5 juillet: 3889 morts», indique le communiqué. Le nombre de blessés reste identique, à 16’740. Les autorités évitent de parler de nombre de disparus, mais l’ONU estime qu’il pourrait atteindre 50’000, certaines projections avançant plutôt un nombre proche de 10’000.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d’intervalle et ont principalement touché le nord du Venezuela. L’espoir de trouver des survivants est infime alors que des centaines de familles continuent de fouiller à la recherche des dépouilles de leurs proches.

L’ONU a lancé mercredi un appel aux dons pour aider le Venezuela à faire face aux conséquences du double séisme meurtrier, Caracas appelant de son côté mercredi plusieurs pays à débloquer les actifs vénézuéliens gelés dans le cadre de sanctions.

Les travaux de reconstruction s’annoncent fastidieux dans le nord du pays, particulièrement touché, où des centaines d’immeubles sont écroulés ou inhabitables.