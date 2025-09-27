Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Keystone-SDA

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est moqué vendredi de la suppression la semaine dernière de sa chaîne YouTube. Il a qualifié les propriétaires du réseau social "d'imbéciles impérialistes".

2 minutes

(Keystone-ATS) Le compte du président vénézuélien, qui comptait 233’000 abonnés, a disparu le 19 septembre sans explication des responsables alors que les Etats-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes, accusant M. Maduro de trafic de drogue. Celui-ci réfute les accusations, assurant que Washington cherche à l’évincer du pouvoir et à mettre la main sur le pétrole vénézuélien.

«Plus il y a de censure, plus le message passe. Continuez avec la censure, imbéciles impérialistes de YouTube! Félicitations à ceux qui ont pris la décision! Prime de productivité pour imbéciles! Employé du mois!», a ironisé Maduro.

«Les propriétaires de YouTube ont échoué, les gens continuent à me regarder», a lancé le président à la télévision publique.

YouTube avait suspendu en 2020 le compte de la principale chaîne pro-gouvernementale du pays, Venezolana de Television. En août 2024, elle a fermé la chaîne de l’émission télévisée du puissant dirigeant Diosdado Cabello, actuellement ministre de l’Intérieur, peu après lui avoir envoyé une plaque pour avoir atteint 100’000 abonnés.

M. Maduro a ordonné la suspension de X au Venezuela en 2024. En août de cette même année, après les manifestations contre sa réélection qui avaient fait 28 morts et conduit à plus de 2000 arrestations, Maduro avait appelé à désinstaller WhatsApp. Suivi par la plupart des services gouvernementaux et figures du pouvoir, il avait alors appelé à migrer vers Telegram et l’application chinoise WeChat. Cependant, WhatsApp n’est ni interdite ni bloquée au Venezuela et reste très utilisée, y compris par des partisans du pouvoir.