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Vente d’alcool en soirée à Genève: l’initiative n’a pas abouti

Keystone-SDA

L'initiative populaire cantonale pour autoriser la vente d'alcool à emporter à Genève entre 21h00 et 07h00 n'a pas abouti. Elle n'a recueilli que 3450 signatures, plus de 700 en dessous du seuil requis, a annoncé mercredi le Conseil d'Etat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le comité d’initiative était surtout constitué de propriétaires ou de gérants de dépanneurs. Depuis 2005, l’interdiction porte sur les magasins, les petites épiceries et les stations-service, mais aussi les livraisons à domicile.

Les initiants affirmaient que la loi genevoise est la plus contraignante du pays. Et ils dénonçaient une violation de la concurrence avec les débits de boissons.

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