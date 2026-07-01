Vente d’alcool en soirée à Genève: l’initiative n’a pas abouti

Keystone-SDA

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L'initiative populaire cantonale pour autoriser la vente d'alcool à emporter à Genève entre 21h00 et 07h00 n'a pas abouti. Elle n'a recueilli que 3450 signatures, plus de 700 en dessous du seuil requis, a annoncé mercredi le Conseil d'Etat.

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(Keystone-ATS) Le comité d’initiative était surtout constitué de propriétaires ou de gérants de dépanneurs. Depuis 2005, l’interdiction porte sur les magasins, les petites épiceries et les stations-service, mais aussi les livraisons à domicile.

Les initiants affirmaient que la loi genevoise est la plus contraignante du pays. Et ils dénonçaient une violation de la concurrence avec les débits de boissons.