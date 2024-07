Ventes et rentabilité en repli pour Clariant après six mois

Keystone-SDA

3 minutes

(Keystone-ATS) Clariant a vu sa performance se détériorer après six mois. Alors que ses revenus se sont tassés, le chimiste bâlois de spécialités a dégagé un bénéfice net de 176 millions de francs, bien loin des 232 millions affichés un an auparavant.

De janvier à fin juin, le chiffre d’affaires s’est tassé de 9% à 2,07 milliards de francs, a annoncé mardi le groupe établi à Muttenz. Exprimé en devises locales, le tassement s’est inscrit à 7%, le repli organique se fixant lui à 5%. Alors que les volumes se sont réduits de 1%, les effets de change ont pesé à hauteur de 2% et les baisses de prix pour 4%.

Côté rentabilité, le résultat d’exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a fléchi de 1% à 339 millions de francs, la marge correspondante augmentant cependant de 15 à 16,4% sur un an. Avant éléments exceptionnels, l’excédent brut d’exploitation a lui crû de 9% à 348 millions et la marge afférente de 14 à 16,8%.

Quant au repli du bénéfice net, Clariant l’attribue à divers effets exceptionnels sur l’exercice précédent. La performance avait bénéficié d’un gain de 62 millions de francs à la faveur de la cession d’activités dans le pétrole an Amérique du Nord et d’un effet fiscal favorable de 40 millions.

2e trimestre plus faible ___

Sur le seul 2e trimestre, le chiffre d’affaires a reculé de 3% sur un an à 1,06 milliard de francs, un recul à mettre sur le seul compte de baisses de prix de 3%. Les volumes écoulés sont demeurés stables, les effets de change n’ayant eux pas eu d’impact. La croissance dans les secteurs Care Chemicals et Adsorbents & Additives a permis de compenser le recul attendu dans l’unité Catalysts.

L’Ebitda trimestriel s’est contracté de 5% à 166 millions de francs et la marge correspondante de 40 points de base à 15,7%. Un an auparavant, Clariant avait toutefois engrangé un gain unique lié au désinvestissement d’activités dans le pétrole. Les programmes d’économies ainsi que les pertes moindres en lien avec l’abandon du projet “Sunliquid” de production d’éthanol cellulosique à base de déchets agricoles ont eu un effet positif sur la rentabilité.

A l’exception du chiffre d’affaires, la performance trimestrielle s’est révélée inférieure aux attentes moyennes des analystes. Sondés par l’agence AWP, ces derniers avaient anticipé un chiffre d’affaires de 1,05 milliards de francs, un Ebitda de 171 millions et une marge correspondante de 16,2%

Evoquant la suite de l’exercice, Clariant n’attend pas encore de reprise significative de l’économie. Le groupe rhénan anticipe désormais une croissance limitée de ses ventes, soit au mieux à un chiffre à taux de change constants. Un léger mieux est cependant attendu pour la marge Ebitda, laquelle devrait atteindre 16%, contre environ 15% jusqu’alors.

Pour 2025, Clariant continuer de prévoir une marge Ebitda de 17 à 18%.