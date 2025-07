Vernayaz va s’offrir un spectacle son et lumière, inédit

Keystone-SDA

La commune de Vernayaz sera le théâtre d'un spectacle son et lumière, inédit à l'occasion de la prochaine fête nationale. Le 31 juillet, celui-ci aura comme épicentre la cascade de la Pissevache, située dans le village de Miéville.

1 minute

(Keystone-ATS) Le spectacle, gratuit, d’une durée de 15 minutes, sera visible de 22h15 à minuit. Ce projet unique, intitulé Waterfall, mettra à l’honneur une composition originale de Gauthier Dupertuis, directeur de la fanfare l’Echo du Trient et natif de Vernayaz.

Inspirée par la puissance et la beauté de la cascade, cette oeuvre pour orchestre à vent, enregistrée par la Concordia de Fribourg sous la direction de Jean-Claude Kolly, sera diffusée au pied même de la chute de 116 mètres. Les spectateurs pourront ainsi vivre une expérience sonore et visuelle en harmonie avec le décor naturel du site.

A la place du feu d’artifice

Au niveau visuel, grâce à une technologie de pointe et une approche artistique innovante, la cascade, la forêt environnante et les rochers seront sublimés par des jeux de lumière et de projections vidéo, offrant au public une redécouverte poétique et sensorielle du paysage.

Ce spectacle son et lumière remplacera le traditionnel feu d’artifice communal.