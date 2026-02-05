Vernier (GE): l’exécutif veut dialoguer avec la population

Keystone-SDA

Le Conseil administratif de Vernier (GE) veut dialoguer avec la population, en l'absence d'un délibératif en raison d'un recours après l'élection du Conseil municipal. Une première réunion est prévue le 10 février, a annoncé jeudi la Ville.

(Keystone-ATS) La veille, l’exécutif aura rencontré pour la première fois avec les membres du dernier bureau élu du Conseil municipal. L’objectif est de discuter des décisions du Conseil administratif et des avancées des projets des entités communales.

Toutes les deux semaines, celles-ci seront aussi relayées dans une revue sur Internet. Ce nouveau dispositif sera ensuite évalué, précise la Ville de Vernier.

Les résultats de l’élection du Conseil municipal de mars dernier avaient été annulés en raison d’une fraude sur plusieurs centaines de bulletins de vote. Un nouveau scrutin en novembre a abouti à un recours de citoyens après des soupçons d’irrégularités. Comme le Conseil d’Etat n’a pas demandé la levée de l’effet suspensif, le Conseil municipal ne peut pour le moment siéger.