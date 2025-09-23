La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Vers un assouplissement des règles sur le télétravail

Keystone-SDA

Les règles sur le télétravail doivent être assouplies en Suisse. Le Conseil national a adopté mardi par 119 voix contre 63 un projet de sa commission. La gauche a dénoncé une attaque frontale contre les droits des travailleurs.

(Keystone-ATS) Le projet, issu d’une initiative parlementaire de Thierry Burkart (PLR/AG) en 2016, veut introduire une plus grande flexibilité des horaires pour le télétravail. L’objectif est de mieux encadrer une pratique répandue depuis la crise du Covid-19, a indiqué le rapporteur de commission Olivier Feller (PLR/VD).

Le projet de loi propose trois modifications. Le travail quotidien doit pouvoir être fourni dans une fourchette de 17 heures au lieu de 14 actuellement. La durée de repos est réduite à 9 heures au lieu de 11 heures. Ce temps de repos peut être interrompu pour des travaux urgents moyennant compensation.

Enfin, il doit être possible de travailler le dimanche de sa propre initiative pendant cinq heures au plus six fois par an, moyennant une majoration de salaire de 50%.

