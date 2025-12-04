Versace: départ du directeur artistique Dario Vitale

Keystone-SDA

Versace a annoncé jeudi le départ de son directeur artistique Dario Vitale, qui était arrivé de chez Miu Miu en avril 2025 pour succéder à Donatella Versace.

(Keystone-ATS) La maison fondée par Gianni Versace, qui vient d’être rachetée par son rival milanais Prada, et Dario Vitale «ont convenu d’un commun accord de se séparer à compter du 12 décembre 2025», indique Versace dans un communiqué.

La direction de Versace a remercié Dario Vitale pour «sa contribution exceptionnelle au développement de la stratégie créative de la marque durant cette période de transition», après le départ de la flamboyante Donatella, devenue ambassadrice en chef de la marque.

Alors que les fashion weeks de janvier et février approchent, Versace a précisé que l’équipe créative continuera à fonctionner sous la direction d’Emmanuel Gintzburger, directeur général de la marque, en attendant la nomination de la remplaçante ou du remplaçant du créateur italien.

Dario Vitale n’aura présenté qu’une collection pour Versace, en septembre à Milan, d’une «élégance extravagante et simple», selon la marque.

Des pantalons rayés brillants pour hommes et femmes, couplés à des chemises à imprimés criards, ainsi que des chemises fluo portées sous des costumes sombres avaient caractérisé cet unique opus.

Ce départ fait suite à l’annonce de Prada, mardi, qui a confirmé avoir achevé l’acquisition de Versace pour 1,25 milliard d’euros (1,16 milliard de francs).

Les noces entre les deux marques de luxe italiennes doivent donner naissance à un groupe doté d’un chiffre d’affaires de plus de 6 milliards d’euros, pour mieux concurrencer les titans français du secteur comme LVMH et Kering.

Fondée en 1978 par le styliste Gianni Versace et son frère Santo, Versace est une icône de la mode italienne, réputée pour ses tenues ostentatoires, mais faisant face à une nette baisse de ses ventes.