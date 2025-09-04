Vevey: le syndic Yvan Luccarini en arrêt maladie
Syndic de Vevey, Yvan Luccarini se trouve actuellement en congé maladie. Son absence, qui a débuté le 22 août, est annoncée à ce stade jusqu'au 26 septembre.
(Keystone-ATS) «Sa suppléance est assurée par les membres de la Municipalité et le bon fonctionnement de l’administration communale est garanti», indique jeudi la Ville de Vevey, sans préciser les raisons précises de l’absence du syndic.
Le quinquagénaire avait déjà été absent durant deux mois et demi, fin 2024. Il avait alors expliqué être atteint d’une maladie neurologique génétique rare, de type Charcot-Marie-Tooth. L’élu issu de la gauche radicale, membre de Décroissance alternatives, est municipal à Vevey depuis 2020 et syndic depuis l’été 2021.