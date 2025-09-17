Vevey: toute la lumière sur le flash au Musée de l’appareil photo
Le Musée suisse de l'appareil photographique à Vevey (VD) explore dès jeudi et jusqu'au 22 février 2026 le monde du flash. L'exposition retrace son rôle majeur dans l'histoire, des premiers essais de Nadar dans les catacombes aux travaux contemporains du Britannique Martin Parr en passant par ceux de l'iconique Américain Weegee.
(Keystone-ATS) Depuis le 19e siècle, éclairs au magnésium et flashs électroniques révèlent l’invisible, transforment le réel et construisent de nouveaux mondes. Tantôt outil scientifique, technique ou artistique, tantôt complice des paparazzis et du spectaculaire, le flash accompagne toute l’histoire de la photographie et continue d’interroger le regard.
L’exposition «Flash! Petite histoire de la photographie allumée» est une exploration visuelle des différents enjeux du procédé à travers l’histoire. Elle a été conçue en collaboration avec la revue Photographica, dont le numéro 11 est intitulé «Aveugler pour voir: flashs et révélations».
A noter qu’à cette occasion, un nouveau parcours invite à redécouvrir l’exposition permanente sous l’angle des innovations techniques liées au flash et à la lumière artificielle. Il est accompagné d’un livret gratuit.