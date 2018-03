Victime d'une grave chute, Sven Montgomery lâche le tour

Le communiqué médical du Tour précise encore que le Bernois n'a pas perdu connaissance. De plus, comme il souffrait terriblement de ses blessures, il aurait été placé sous morphine. La chute s'est produite dans une descente, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. A 75 kilomètres à l'heure, le peloton abordait une courbe à gauche. Les coureurs placés à l'intérieur de ladite courbe n'ont pas pu la négocier. Ils ont été déportés sur la droite, serrant les coureurs arrivant à l'extérieur. Ceux-ci sont venus buter sur une glissière de sécurité. D'après un témoin, la fatigue engendrée par la canicule serait le premier facteur à jouer un rôle dans cet incident. Mis à part Montgomery, cette chute a entraîné quatre autres abandons: l'Allemand Jens Heppner, l'Italien Oscar Pozzi, le Belge Marc Wauters (tous victimes d'un déplacement ou d'une facture de la clavicule) et l'Espagnol Vicente Garcia-Acosta (fracture du poignet gauche). Sans occulter les nombreux coureurs qui ont terminé la course blessés. Sven Montgomery avait déjà été victime d'une grave chute dans la descente du Tourmalet en 1999. Il participait au Tour de l'Avenir. Et l'été passé, lors de la 11e étape du Tour, Bagnère-de-Bigorre - Revel, malade, il avait abandonné. D'où sa joie, exprimée lundi à Pau, jour de repos, de rallier Paris et de rouler sur les Champs-Elysées. D'autant que le Bernois avait réussi son Tour de France. Quand bien même il avait connu un jour sans dans l'étape conduisant au Plat d'Adet. Son bon tour de France lui a valu de nombreuses offres pour la saison prochaine. «C'est faux!» affirmait-il lundi «contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas reconduit mon contrat à «La Française des Jeux». Je veux étudier dans le calme les propositions reçues». Rappelons que le groupe suisse «Phonak» est intéressé par un transfert du Bernois dans ses rangs en vue de la prochaine saison. Ainsi, Montgomery quitte le tour à quatre jours de l'arrivée à Paris. Il pointait en 17e position du classement général, à près de quarante minutes (39'11'') du maillot jaune, Lance Armstrong. De plus il occupait la troisième place du classement des jeunes, derrière l'espoir espagnol Oscar Sevilla et son compatriote Francisco Mancebo. Pierre-Henri Bonvin Sarran

Victime d'une grave chute, Sven Montgomery lâche le tour 26. juillet 2001 - 09:54 Le Bernois (25 ans) pointait à la 17e place du classement général et à la 3e place du meilleur jeune. Il y a deux ans il était déjà victime, au Tour de l'Avenir, d'une grave chute dans la descente du Tourmalet. Et en juillet passé, malade, il abandonnait le Tour à la 11e étape. Déjà vainqueur à Colmar, l'Allemand Jeans Voigts (30 ans) a remporté la 17e étape du Tour de France, Castelsarrasin - Sarran, 229,500 kilomètres. Dans cette bourgade de 2500 âmes, pour un territoire communal de 2500 hectares, Voigts a battu Bradley Mc Gee. Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de sept coureurs, échappés depuis le 61e kilomètre. Ironie du sort: dans le temps où l'Australien manquait la victoire, son camarade de chambre, Sven Montgomery, victime d'une chute, se trouvait dans l'ambulance, en route pour l'hôpital de Tulle. Où il a passé un scanner. Devant la gravité de ses blessures - importante plaie frontale gauche avec fracture de la face et des sinus - dans la soirée, le jeune Suisse (25 ans) a été évacué en hélicoptère sur l'hôpital de Limoges. Où il été placé en surveillance dans un service spécialisé. Heureusement, l'examen de la Faculté n'a pas décelé de lésion cérébrale, ni neurologique. Sous morphine Le communiqué médical du Tour précise encore que le Bernois n'a pas perdu connaissance. De plus, comme il souffrait terriblement de ses blessures, il aurait été placé sous morphine. La chute s'est produite dans une descente, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. A 75 kilomètres à l'heure, le peloton abordait une courbe à gauche. Les coureurs placés à l'intérieur de ladite courbe n'ont pas pu la négocier. Ils ont été déportés sur la droite, serrant les coureurs arrivant à l'extérieur. Ceux-ci sont venus buter sur une glissière de sécurité. D'après un témoin, la fatigue engendrée par la canicule serait le premier facteur à jouer un rôle dans cet incident. Mis à part Montgomery, cette chute a entraîné quatre autres abandons: l'Allemand Jens Heppner, l'Italien Oscar Pozzi, le Belge Marc Wauters (tous victimes d'un déplacement ou d'une facture de la clavicule) et l'Espagnol Vicente Garcia-Acosta (fracture du poignet gauche). Sans occulter les nombreux coureurs qui ont terminé la course blessés. Sven Montgomery avait déjà été victime d'une grave chute dans la descente du Tourmalet en 1999. Il participait au Tour de l'Avenir. Et l'été passé, lors de la 11e étape du Tour, Bagnère-de-Bigorre - Revel, malade, il avait abandonné. D'où sa joie, exprimée lundi à Pau, jour de repos, de rallier Paris et de rouler sur les Champs-Elysées. D'autant que le Bernois avait réussi son Tour de France. Quand bien même il avait connu un jour sans dans l'étape conduisant au Plat d'Adet. Son bon tour de France lui a valu de nombreuses offres pour la saison prochaine. «C'est faux!» affirmait-il lundi «contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas reconduit mon contrat à «La Française des Jeux». Je veux étudier dans le calme les propositions reçues». Rappelons que le groupe suisse «Phonak» est intéressé par un transfert du Bernois dans ses rangs en vue de la prochaine saison. Ainsi, Montgomery quitte le tour à quatre jours de l'arrivée à Paris. Il pointait en 17e position du classement général, à près de quarante minutes (39'11'') du maillot jaune, Lance Armstrong. De plus il occupait la troisième place du classement des jeunes, derrière l'espoir espagnol Oscar Sevilla et son compatriote Francisco Mancebo. Pierre-Henri Bonvin Sarran