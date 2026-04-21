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Victoire d’étape pour les partisans du 30 km/h généralisé à Genève

Keystone-SDA

A Genève, les associations qui militent pour une mobilité durable (ATE, Pro Vélo et Actif Trafic) ont gagné une manche en justice dans le dossier du 30 km/h généralisé dans le canton. Leur recours contre l'annulation de cette mesure a été accepté.

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(Keystone-ATS) Révélé mardi par Léman Bleu et consulté par Keystone-ATS, l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice précise que le policier à l’origine d’un premier recours n’avait pas la qualité pour agir. Selon les juges, l’intervention du recourant s’apparentait alors «à une action populaire».

Conséquence: un arrêté de 2022, reconsidéré en 2023 est rétabli. L’arrêté de 2022, qui visait à lutter contre le bruit routier, prévoyait un abaissement de la vitesse maximale autorisée sur 456 tronçons. Suite à un compromis politique, cet arrêté avait été reconsidéré réduisant le nombre d’axes concernés.

Pour les associations qui ont recouru, il s’agit d’une victoire importante. A noter que la décision de la justice genevoise peut encore être contestée au Tribunal fédéral.

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