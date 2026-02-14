Victoires de la musique: Charlotte Cardin et Disiz sacrés

Keystone-SDA

La chanteuse québecoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année aux 41e Victoires de la musique vendredi soir, une récompense qui symbolise son succès fulgurant auprès du public français depuis son tube "Feel Good".

2 minutes

(Keystone-ATS) «Pour une Québecoise qui vient de s’installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français», a déclaré la chanteuse de 31 ans en recevant le premier trophée de soirée et qui a conquis le public avec ce titre en anglais et français, le plus joué sur les ondes radios en 2025.

Le rappeur et chanteur Disiz a été sacré artiste masculin de l’année aux 41e Victoires de la musique, un trophée qui souligne sa résurrection en 2025 avec un nouvel album et le duo «melodrama» avec Theodora.

«Si je suis là aujourd’hui c’est parce que j’ai fait une thérapie: ça m’a permis d’essayer de vivre avec le mal qu’on m’a fait et le mal que j’ai fait», a déclaré l’artiste de 47 ans au parcours en dents de scie, pour qui ce prix représente «un symbole, un jalon de plus qui fait sauter les a priori de la réussite».

La chanteuse Theodora, grande favorite des Victoires de la musique, a reçu vendredi la Victoire de l’album de l’année pour «Mega BBL», aux influences et collaborations multiples, qui l’a propulsée sous les projecteurs en un temps record.

«Je tiens surtout à remercier tous les projets qui sont passés avant moi et qui ont permis à mon projet d’être mieux compris», comme ceux d’Aya Nakamura et du rappeur Tiakola, a déclaré la star de 22 ans, qui a également remporté plus tôt dans la soirée une Victoire pour le clip de «Fashion Designa», qui cumule 14 millions de vues sur YouTube.