Vidéos explicatives en langage des signes dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Lors de la votation cantonale bernoise du 14 juin sur le crédit d'étude du Musée des Beaux-Arts, le canton de Berne proposera pour la première fois des vidéos explicatives traduites en langue des signes. Cette offre doit favoriser la libre formation de l’opinion publique.

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(Keystone-ATS) Le message accompagnant les objets soumis à la votation populaire devient ainsi plus accessible aux personnes atteintes dans leur audition, a expliqué lundi le canton de Berne. Les vidéos sont disponibles dans la langue des signes en français et en suisse allemand.

La Chancellerie d’Etat prévoit de doubler toutes les vidéos explicatives sur les votations cantonales dans ces langues des signes.