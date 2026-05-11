La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Vidéos explicatives en langage des signes dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Lors de la votation cantonale bernoise du 14 juin sur le crédit d'étude du Musée des Beaux-Arts, le canton de Berne proposera pour la première fois des vidéos explicatives traduites en langue des signes. Cette offre doit favoriser la libre formation de l’opinion publique.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le message accompagnant les objets soumis à la votation populaire devient ainsi plus accessible aux personnes atteintes dans leur audition, a expliqué lundi le canton de Berne. Les vidéos sont disponibles dans la langue des signes en français et en suisse allemand.

La Chancellerie d’Etat prévoit de doubler toutes les vidéos explicatives sur les votations cantonales dans ces langues des signes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision