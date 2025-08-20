La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Vieille Thielle (NE): inondation artificielle pour les oiseaux

Keystone-SDA

Un projet pilote d’inondation artificielle du parc sauvage de la Vieille Thielle (NE) d'août à octobre est expérimenté pour permettre aux oiseaux limicoles de se reposer lors de leur migration vers les quartiers d'hiver. Les inondations exceptionnelles de 2021 avaient attiré de nombreux oiseaux sur le site et poussé le canton de Neuchâtel, la Station ornithologique suisse et Pro Natura à trouver une solution.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le projet pilote vise à recréer des conditions favorables via un apport d’eau contrôlé sur un terrain de quelque deux hectares appartenant à l’Etat, a indiqué mercredi le canton de Neuchâtel. D’une durée de six ans, il est soutenu financièrement par la Station ornithologique et Pro Natura. Il bénéficie également de subventions fédérales.

«Les contraintes liées à l’exploitation des prairies ont été prises en compte et les adaptations nécessaires des dates de fauche effectuées en concertation avec les agriculteurs concernés», peut-on lire dans le communiqué. Un suivi hydrologique accompagne le projet pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à la qualité des terres.

«Ce projet profitera à de nombreux oiseaux migrateurs, comme l’a déjà démontré le succès d’un projet similaire dans la région d’Yverdon-les-Bains (VD)», a expliqué le canton. Ce dernier recommande aux visiteurs de respecter la tranquillité des oiseaux en restant sur les chemins et en tenant les chiens en laisse.

En fonction des résultats de cette phase-pilote, un système d’apport d’eau pérenne pourrait être envisagé afin de garantir la disponibilité de ce nouveau site d’escale sur le long terme.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
16 J'aime
12 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision