Vieille Thielle (NE): inondation artificielle pour les oiseaux

Un projet pilote d’inondation artificielle du parc sauvage de la Vieille Thielle (NE) d'août à octobre est expérimenté pour permettre aux oiseaux limicoles de se reposer lors de leur migration vers les quartiers d'hiver. Les inondations exceptionnelles de 2021 avaient attiré de nombreux oiseaux sur le site et poussé le canton de Neuchâtel, la Station ornithologique suisse et Pro Natura à trouver une solution.

(Keystone-ATS) Le projet pilote vise à recréer des conditions favorables via un apport d’eau contrôlé sur un terrain de quelque deux hectares appartenant à l’Etat, a indiqué mercredi le canton de Neuchâtel. D’une durée de six ans, il est soutenu financièrement par la Station ornithologique et Pro Natura. Il bénéficie également de subventions fédérales.

«Les contraintes liées à l’exploitation des prairies ont été prises en compte et les adaptations nécessaires des dates de fauche effectuées en concertation avec les agriculteurs concernés», peut-on lire dans le communiqué. Un suivi hydrologique accompagne le projet pour vérifier qu’il ne porte pas atteinte à la qualité des terres.

«Ce projet profitera à de nombreux oiseaux migrateurs, comme l’a déjà démontré le succès d’un projet similaire dans la région d’Yverdon-les-Bains (VD)», a expliqué le canton. Ce dernier recommande aux visiteurs de respecter la tranquillité des oiseaux en restant sur les chemins et en tenant les chiens en laisse.

En fonction des résultats de cette phase-pilote, un système d’apport d’eau pérenne pourrait être envisagé afin de garantir la disponibilité de ce nouveau site d’escale sur le long terme.