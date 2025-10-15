Vieillissement: l’UniNE associe la science et la culture

L’Université de Neuchâtel (UniNE) propose une semaine culturelle et scientifique autour du vieillir en société. Le projet assemblâge, qui se tiendra du 22 au 26 octobre au centre culturel ABC à La Chaux-de-Fonds, va proposer des activités participatives ainsi qu'une pièce de théâtre pour envisager de multiples représentations de la vieillesse.

(Keystone-ATS) La pièce de théâtre «Ajustements», de l’ethnologue et dramaturge Nicolas Yazgi, sera au coeur de la manifestation. Elle s’inscrit dans la continuité des forums théâtraux «Staging Age I & II», organisés en 2023, a indiqué mercredi l’UniNE.

Ces trois pièces sont basées sur les résultats d’une recherche en psychologie socioculturelle menée à l’UniNE par la professeure Tania Zittoun. Cette étude évalue le développement des personnes âgées en lien avec les modalités de leur logement dans le canton de Neuchâtel.

La semaine sera également rythmée par des activités participatives. Un cycle de projections sur le vieillissement, une exposition photographique, des activités de danse et de relaxation, des lectures et une table ronde sont au programme.

Nouvelles compétences

Assemblâge veut dépasser la vision d’une vieillesse uniforme et monochrome, teintée d’enjeux socio-économiques tels que le logement, la santé ou la retraite. «Le projet souligne que les personnes âgées, de par leurs trajectoires variées et uniques, développent aussi de nouvelles compétences spécifiques dépendantes des conditions matérielles, relationnelles et sociales dans lesquelles elles vivent», a précisé l’UniNE.

Ces réflexions nourriront donc un dialogue visant à diversifier les représentations sociales des seniors. La discussion se poursuivra à l’UniNE lors d’un café scientifique sur le thème «La vieillesse aujourd’hui, plus dynamique que jamais?», qui se tiendra le 19 novembre.