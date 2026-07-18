Villars-les-Moines: l’opéra sur Charles le Téméraire est annulé

Keystone-SDA

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Créé à l'occasion des 550 ans des batailles de Morat et Grandson, l'opéra consacré à Charles le Téméraire tombe à l'eau. Les 24 représentations prévues au château de Villars-les-Moines (Münchenwiler/BE) ont été annulées en raison d'une vente de billets insuffisante.

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(Keystone-ATS) «Charles – L’Opéra. Du Hardi au Téméraire» a été dévoilé le 23 mai à Grandson, puis présenté une quinzaine de fois jusqu’à mi-juin au sein du château vaudois. Le spectacle devait ensuite reprendre à Villars-les-Moines en juillet et jusqu’à la fin août. Sauf que la billetterie n’a pas suivi, contraignant l’association Lumen Canor, en charge du projet, à tout annuler.

Les préventes sont restées «très en deçà des projections établies lors du montage du projet», reconnaît Lumen Canor dans un communiqué. Début juillet déjà, les Freiburger Nachrichten évoquaient ce manque d’intérêt, relevant que seuls 197 billets avaient été vendus, soit en moyenne huit billets par soirée.

Ce manque de recettes a créé «un déséquilibre financier auquel aucune mesure de redressement n’a permis de remédier dans les délais disponibles», poursuit Lumen Canor. Et d’ajouter que son comité a préféré «arrêter la production plutôt que d’aggraver la situation.»

Faillite en vue

En situation d’insolvabilité, l’association explique avoir engagé les démarches prévues par la loi en vue d’une mise en faillite. Elle indique que les personnes détentrices de billets, comme l’ensemble de ses créanciers, «seront informées en temps utile de la procédure à suivre pour faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la liquidation.»

Une centaine de personnes participaient à ce spectacle médiéval ambitieux, doté d’un budget d’environ 1,8 million de francs: musiciens et chanteurs professionnels, mais aussi chanteurs amateurs et enfants ainsi que plusieurs collaborateurs en backstage (ingénieurs son et lumière, costumière, etc).

Revisitant les défaites à Grandson et Morat du duc de Bourgogne Charles le Téméraire, cet opéra bilingue se voulait «une oeuvre exigeante mais accessible», selon les organisateurs. Ceux-ci espéraient attirer 11’000 spectateurs en une quarantaine de représentations.

Samedi dans 24 heures, plusieurs témoignages mentionnent des tarifs prohibitifs (jusqu’à 490 francs) pour expliquer ce fiasco.