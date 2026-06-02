Ville de Fribourg: pas de programme d’austérité, pour le SSP

Keystone-SDA

Le SSP région Fribourg demande au Conseil communal de la Ville de Fribourg de retirer son projet de programme d'austérité. Selon le syndicat, les économies se feraient au détriment du personnel, mais également des prestations sociales et de la population.

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(Keystone-ATS) «L’analyse des comptes 2025 montre que, s’il y a un problème, ce dernier se situe du côté des recettes: celles-ci diminuent de 17,5 millions de francs entre 2024 et 2025», a indiqué mardi le SSP. Les recettes fiscales des personnes morales ont fortement diminué (-16,6 millions). La Ville de Fribourg a clôturé l’exercice avec un déficit de 21,5 millions.

Le SSP région Fribourg tient à rappeler que, contrairement aux affirmations convenues, «la situation financière est loin d’être catastrophique. Ainsi, la fortune se monte à 207,2 millions de francs, ce qui est considérable pour une ville de la taille de Fribourg», a-t-il précisé.

Lors de la séance du Conseil général du mercredi 27 mai, le Conseil communal de la Ville de Fribourg a annoncé les contours d’un programme d’économies. Parmi les mesures: un «personal stop» dans les engagements, soit la renonciation à créer des postes de travail supplémentaires, le non-remplacement de certains départs et une coupe linéaire de 10% dans les biens et les services.

Selon le SSP, un plan d’économies plus détaillé devrait être annoncé à la fin du mois de juin. Pour le syndicat, un frein à la création de nouveaux postes de travail «irait à l’encontre des besoins de plusieurs services de la Ville de Fribourg, où les postes de travail restent insuffisants par rapport à la demande, tout particulièrement dans les accueils extrascolaires».