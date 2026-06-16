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Ville de Sion: comptes 2025 en noir et réserves augmentées

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la Ville de Sion se soldent par un bénéfice d'environ 625'000 francs. Ces chiffres noirs s'expliquent par une augmentation des revenus fiscaux et des bénéfices plus importants du portefeuille énergétique par rapport au budget.

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(Keystone-ATS) L’activité achats-ventes d’énergies de partenaires laisse apparaître un bénéfice de 15,04 milions de francs, l’an dernier, soit 33% de plus que budgétisé. La récupération de la TVA consécutif à un changement de pratique a permis de gagner 1,83 million de francs.

La situation financière de la commune a également permis d’affecter 4 millions de francs à la réserve de politique budgétaire de la Ville. Un montant de 2,93 millions a également permis d’augmenter les financements spéciaux à 15,4 millions.

En un an, la progression des recettes fiscales s’est chiffrée à 0,7 million de francs. Elle est principale due à l’impôt sur le revenu qui passe de 68,5 à 71 millions de francs. Enfin, pour la première fois, les investissements bruts ont dépassé les 50 millions de francs (50,28 million).

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