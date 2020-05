Les écologistes ont accepté de se ranger derrière le candidat PS pour le second tour de l'élection municipale à Villeurbanne. Ce ralliement garantit pratiquement à la gauche de conserver la vingtième ville de France.

"Autour de valeurs et de convictions communes, nous sommes rassemblés à Villeurbanne", s'est réjoui le candidat socialiste Cédric Van Styvendael dans un tweet. Ce spécialiste du logement social, largement inconnu des Villeurbannais, avait été désigné par l'inamovible maire sortant Jean-Paul Bret comme son dauphin. Sa liste avait obtenu le 15 mars 33,30% des voix au premier tour.

Dans un scrutin marqué par une très faible participation, il devançait la candidate des Verts Béatrice Vessiller (27,5% des voix), alors que les écologistes fondaient de grands espoirs sur cette ville qui vit depuis toujours dans l'ombre de sa puissante voisine lyonnaise.

"Large rassemblement"

M. Van Styvendael avait réussi à faire autour de lui l'union de la gauche avant le premier tour. Avec l'appui du vote vert, il ne devrait pas avoir trop de souci à se faire au second où il sera opposé au candidat investi par LREM, l'actuel premier adjoint au maire Prosper Kabalo (14,90% des voix), seul en mesure de se maintenir.

"Ce n'est pas un accord d'appareil (...). J'ai toujours été pour un large rassemblement des forces de gauche, des forces écologistes et des forces de progrès", a justifié vendredi matin M. Van Styvendael devant la presse.

"Dans l'objectif de mettre l'écologie au coeur de nos politiques locales, nous avons considéré que la liste menée par Cédric Van Styvendael était la plus proche de ce que nous défendions et nous avons, dès le lendemain du premier tour, recherché un accord que nous avons conclu après cette période de confinement où les choses ont été mises un peu en stand by", a déclaré pour sa part Mme Vessiller, deuxième sur la nouvelle liste fusionnée.

La gauche unie et les écologistes fusionneront également leurs listes pour le scrutin métropolitain, où Villeurbanne forme à elle seule l'une des 14 circonscriptions en jeu.

Selon les termes de leur accord, les écologistes auront 12 ou 13 places sur la liste municipale, tandis que la gauche unie aura cinq places sur la liste métropolitaine et une sixième en position non éligible.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet