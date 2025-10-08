Vincent Annen lauréat du Prix de poésie C. F Ramuz 2025

Keystone-SDA

Le Prix de poésie C. F. Ramuz 2025 a été décerné à Vincent Annen pour son recueil "deux couteaux". Le jury a été séduit par le caractère inédit du sujet - un papa boucher - et par la tendresse qui court dans tout le recueil.

(Keystone-ATS) Né en 1995 dans la Broye, Vincent Annen est actuellement doctorant en histoire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne. Parallèlement, il est actif dans le domaine cinématographique avec le collectif «Abordage» et a publié plusieurs ensembles poétiques dans la revue L’Épître.

Son premier recueil, «Nous était un village», avait déjà été salué par le Prix de la Crypte 2022. Un deuxième a suivi, intitulé «Que j’étais des cailloux».

«Qui vibre et percute»

Le jury du Prix de poésie 2025, composé d’Anne-Sophie Subilia, Ed Wige et Sylvestre Pidoux, a conquis par le caractère singulier et touchant de «deux couteaux», un témoignage au père magnifique, qui vibre et percute.

L’oeuvre se distingue par un «fin travail sur la langue, humble, sonore et visuelle» et par sa structure, d’une simplicité trompeuse, tout en subtilité et précision. Portrait d’un métier, d’un homme, d’une relation, «deux couteaux» compose une narration intime, qui bouleverse.

Le prix, d’une valeur de 3000 francs sera remis à Vincent Annen lors d’une cérémonie en 2026. Dans ses précédentes éditions, il a distingué José-Flore Tappy, Sylviane Dupuis, Alain Rochat, Claire Genoux, Caroline Schumacher, Mary-Laure Zoss, Claudine Gaetzi, Pierrine Poget et Olivier Vonlanthen.