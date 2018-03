Vinexpo: modeste présence suisse à Tokyo

Ce contenu a été publié le 6 juin 2000 20:00 06. juin 2000 - 20:00

1000 exposants de 32 pays ont fait le voyage de Tokyo pour participer au Salon international du vin et des spiritueux pour l'Asie-Pacifique. Parmi eux, l'Association suisse des exportateurs de vins.

Propriétaire des Perrières, un vignoble de Peissy dans le canton de Genève, Brigitte Rochaix est aussi la présidente du groupe Asie au sein de l'Association suisse des exportateurs de vins. Elle se sent, parfois, très seule. Car, pour la plupart des membres de son Association, le Japon se trouve «au bout du pays des hommes», pour reprendre l'expression de Fernand Braudel. Et puis, le marché du vin dans la région Asie-Pacifique apparaît trop compliqué. Et, de toute façon, il est déjà pris par les grands producteurs français, italiens et australiens.



Pour autant, Brigitte Rochaix ne néglige pas l’intérêt grandissant que les pays asiatiques manifestent pour les vins suisses. Un avis que partage le responsable de l'Association des exportateurs de vins suisses.



Pour Daniel Lehman, le fait d'être reconnu à l'étranger, de participer à des concours et de gagner des médailles est important pour les producteurs suisses. Les retombées sur leur propre marché sont loin d'être négligeables. Les Suisses alémaniques, par exemple, achèteront plus volontiers un vin suisse plutôt qu'un autre s'ils l'ont dégusté, au cours d'un voyage, dans un restaurant de Hong Kong, Tokyo ou New York.



Par ailleurs, à Tokyo, l'Association des exportateurs de vins suisses ne souffre pas de l'hégémonie des producteurs français ou italiens. Bien au contraire. Elle bénéficie des efforts considérables consentis, depuis une quinzaine d'années, par ces derniers pour faire découvrir et aimer le vin aux Asiatiques au détriment de la bière ou du saké.



L'Asie, à commencer par le Japon, devient, d'ailleurs, un marché toujours plus important pour les producteurs de vin du monde entier. Et la Chine cédera, un jour, elle aussi, à la même tentation.



Bref, les vignerons suisses auraient tort de désespérer d'une Asie-Pacifique qui abrite la moitié de l'humanité.



Georges Baumgartner, Tokyo



Neuer Inhalt Horizontal Line