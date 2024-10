Viola Amherd a inauguré la 81e foire agricole Olma à St-Gall

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La 81e Olma s’est ouverte jeudi à St-Gall en présence de Viola Amherd. Dans son discours inaugural, la présidente de la Confédération a évoqué les défis de l’agriculture face au changement climatique, notamment.

Le lancement officiel de la grande foire agricole a eu lieu au Théâtre de St-Gall. Viola Amherd y a rappelé que le changement climatique effréné changeait les conditions de production de l’agriculture. Ce secteur économique « doit à nouveau faire preuve d’adaptabilité et de résilience » et les paysans doivent satisfaire les exigences de la politique et de la population, a-t-elle déclaré.

La conseillère fédérale centriste s’est ensuite rendue sur les lieux de la foire pour la visiter. Comme le veut la tradition, elle y a posé pour les photographes avec un porcelet dans les bras. A la fin de son discours d’ouverture, elle avait dit espérer que le porcelet n’ait pas peur de sa visite en provenance de la Berne fédérale. L’Olma dure jusqu’au 20 octobre.