Violences domestiques: Vaud veut mieux s’occuper des victimes

Keystone-SDA

Les polices vaudoises veulent renforcer leur action pour protéger les victimes des violences domestiques. Une nouvelle stratégie a été élaborée pour améliorer et mieux coordonner la prise en charge policière des victimes dans l'ensemble du canton.

(Keystone-ATS) Le Conseil cantonal de sécurité (CCS) souhaite notamment mettre en place, dans chaque région, «des spécialistes référents» en matière de violences domestiques, indique-t-il lundi dans un communiqué. Ces personnes seront chargées de se renseigner sur l’état des victimes après l’intervention de la police, d’enregistrer leur plainte ou encore de les orienter dans le domaine judiciaire, social ou médical.

Le CCS veut aussi disposer de meilleurs espaces d’accueil «confidentiels, confortables et rassurants» pour les auditions ou le dépôt de plainte. La formation continue des différents intervenants, la prévention policière ou encore le suivi des auteurs des violences seront aussi renforcés.

Les polices vaudoises collaboreront aussi «étroitement» avec leurs partenaires des autres cantons dans le cadre du développement de la surveillance électronique au niveau intercantonal.

Dès le printemps 2026

«Avec cette nouvelle stratégie, les membres du CCS souhaitent que, sur l’ensemble du territoire, les victimes puissent bénéficier d’un accompagnement global alliant soutien, conseils et aide dans les démarches judiciaires, tout en étant orientées vers un réseau de partenaires adaptés (services sociaux et médicaux, centres LAVI, hébergements d’urgence, etc.)», poursuit le communiqué.

L’objectif consiste aussi à «encourager» les victimes à se signaler auprès de la police ou d’autres structures spécialisées.

Cette nouvelle stratégie doit désormais être concrétisée en un «plan d’action opérationnel». Il devrait être déployé dès le printemps prochain, en complément du dispositif cantonal déjà existant.

L’an dernier, les polices vaudoises sont intervenues en moyenne cinq fois par jour pour des situations de violences domestiques. Cela représente 1722 interventions au total, en hausse de 9% par rapport à 2023. Par ailleurs, les quatre homicides enregistrés en 2024 sur le territoire vaudois étaient tous des féminicides liés à des violences domestiques.