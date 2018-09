Autre changement important: ce n'est plus la victime de violence domestique, mais l'autorité de poursuite pénale qui déciderait à l'avenir de stopper une procédure. Et cette dernière le ferait seulement si c'est pour le bien de la victime et des enfants. L'idée c'est de réduire la pression exercée sur les victimes pour qu'elles retirent leur plainte.

Les victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel (stalking) seront mieux protégées. Le Conseil national (Chambre basse) a accepté par 122 voix contre 62 un projet cher à la ministre de Justice et Police Simonetta Sommaruga. L'objectif est d'améliorer la surveillance des conjoints violents et alléger la pression sur les victimes.

Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

Un bracelet électronique pour surveiller les conjoints violents 19. septembre 2018 - 08:28 Chaque jour, 46 infractions liées à la violence domestique ont lieu en Suisse. Pour lutter contre ce fléau, les auteurs de tels actes pourront se voir imposer un bracelet électronique, a décidé mardi le Conseil national. Les victimes de violence domestique et de harcèlement obsessionnel (stalking) seront mieux protégées. Le Conseil national (Chambre basse) a accepté par 122 voix contre 62 un projet cher à la ministre de Justice et Police Simonetta Sommaruga. L'objectif est d'améliorer la surveillance des conjoints violents et alléger la pression sur les victimes. Les modifications qui seront apportées au droit civil et au droit pénal ne représentent pas des changements fondamentaux, mais des améliorations ponctuelles. En 2017, 17'000 infractions liées à la violence domestique ont été enregistrées, soit 46 par jour, 74 tentatives de meurtre ont été recensées et 21 personnes sont décédées, principalement des femmes. Il est urgent d'intervenir, a expliqué la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La plupart des mesures sont destinées à soulager les victimes. Aujourd'hui, le juge peut déjà ordonner une interdiction de périmètre ou de contact. A l'avenir, le bracelet électronique permettra de mieux surveiller le respect de ces interdictions, a expliqué Lisa Mazzone (Verts/GE). Une minorité, menée par le député du Parti libéral radical (PLR /droite) Philippe Bauer, aurait souhaité le statu quo, estimant que la victime et l’auteur de violence domestique sont souvent économiquement liés. Eviter les pressions Autre changement important: ce n'est plus la victime de violence domestique, mais l'autorité de poursuite pénale qui déciderait à l'avenir de stopper une procédure. Et cette dernière le ferait seulement si c'est pour le bien de la victime et des enfants. L'idée c'est de réduire la pression exercée sur les victimes pour qu'elles retirent leur plainte.