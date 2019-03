Gilets Jaunes protest outside UN in Geneva against police violence in France pic.twitter.com/IB6BoRWqE1

Les gilets jaunes à Genève pour alerter l'ONU 20. février 2019 - 14:29 Plusieurs centaines de gilets jaunes ont manifesté dans le calme mercredi devant le siège de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève, pour crier leur désarroi face au gouvernement français et à l'attitude des forces de sécurité. Les organisateurs évoquent la présence d'un millier de manifestants - 600 selon la police. Les participants ont fait le déplacement de plusieurs régions de France, et de Suisse aussi, afin de faire passer un message à quelques jours du début de la session principale du Conseil des droits de l'homme. Les gilets jaunes dénoncent les violences qu'ils ont subies de la part des forces de l'ordre françaises, alors qu'ils souhaitaient simplement manifester, disent-ils, pour exprimer leur opinion. Un mouvement qui favorise aussi l’expression violente de groupuscules autoritaires et antisémites. La semaine dernière, un groupe d'experts des droits de l'homme de l'ONU avait considéré la loi anti-casseurs souhaitée par les autorités de l'Hexagone comme contraire au droit international. Ils avaient aussi conclu à un recours excessif de la force par les policiers. swissinfo.ch avec la RTS