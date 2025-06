Violentes explosions entendues à Tel-Aviv et Jérusalem

La police israéienne a fait état de "plusieurs impacts" en Israël après des tirs de missiles iraniens ayant provoqué de violentes explosions à Tel-Aviv et Jérusalem.

(Keystone-ATS) De violentes explosions sourdes et continues ont été entendues jeudi matin à Jérusalem et à Tel-Aviv, selon des journalistes de l’AFP.

Quelques minutes plus tôt, l’armée israélienne avait mis en garde contre des tirs de missiles iraniens ayant déclenché des alertes dans de nombreuses régions d’Israël, appelant la population des zones concernées à gagner les abris.

La police israélienne a fait état de « plusieurs impacts », notamment dans le district de Tel-Aviv, ainsi que dans une ville du Sud, non précisée.

Selon les journalistes de l’AFP, les explosions entendues vers 7h10 locales sont les plus impressionnantes à Jérusalem depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque israélienne sur l’Iran le 13 juin.

A Tel-Aviv, les sirènes ont retenti une seconde fois, semblant signaler l’arrivée d’une nouvelle vague de missiles, alors que les applications mobiles du Commandement du front intérieur (Défense passive) bipaient à tout-va entre 7h15 et 7h30 et que les points rouges d’alertes se multipliaient sur la carte du pays, dans les régions du nord et du centre ainsi que dans certains endroits plus au sud.

Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué avoir dépêché des équipes vers des « endroits signalés », sans plus de précision.