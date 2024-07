Violents orages à venir, surtout dans les Grisons et au Tessin

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) MétéoSuisse met en garde face à de nouveaux orages violents ces deux ou trois prochains jours, essentiellement au sud des Alpes et dans les Grisons. Un risque de crue limité subsiste pour de nombreux cours d’eau.

Les météorologues de la Confédération évaluent à 4 (sur une échelle de 5, soit un risque élevé), le degré de danger induit par les orages au sud des Alpes, pour la nuit de samedi à dimanche.

Plus tôt, jeudi soir et vendredi, il faut s’attendre à des quantités de précipitations de 50 à 100 litres par mètre carré dans certaines parties du centre des Grisons et en Haute-Engadine, et de 80 à 150 mm au sud des Alpes, écrit jeudi MétéoSuisse sur son site et sur X.

De nombreux éclairs devraient se produire, ainsi que des glissements de terrain aux endroits les plus pentus. Des crues subites sont aussi à craindre dans les rivières.

La région de St-Moritz, mais aussi la vallée isolée de Safiental et la commune de Bregaglia, toutes dans les Grisons, pourraient payer un lourd tribut. Le Tessin devrait également être très arrosé dès vendredi matin.

L’Arc lémanique et le Jura ne devraient pas être épargnés, mais le degré de prévisibilité apparaissait plus limité en ce qui les concerne.