#WeAreSwissAbroad – le hashtag pour vous Suisses de l’étranger Philipp Meier 26. août 2016 - 16:11 Vous êtes Suisse et vivez à l'étranger? swissinfo.ch vient de lancer pour vous un compte Instagram. Partagez vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeAreSwissAbroad! L’objectif est de créer ensemble une petite communauté virtuelle de Suisses de l'étranger. Le feuilleton documentaire de la RTS «Bye bye la Suisse», qui raconte le parcours de Suisses qui ont choisi d’émigrer, est un grand succès. Mais le programme se concentre forcément sur un petit nombre de personnes, de sorte qu’elles puissent expliquer – de manière émotionnelle – leur choix et leur cheminement. Mais qu’en est-il des quelque 700'000 autres Suisses de l’étranger ? «Bye bye la Suisse» à l’ère des médias sociaux Pour marquer le centenaire de l'Organisation des Suisses de l'étranger, nous avons lancé un compte Instagram entièrement dédié à tous les citoyens qui sont nés et ont grandi à l'étranger ou qui ont choisi d’émigrer à un moment donné de leur vie. Grâce à l'hashtag #WeAreSwissAbroad, nous souhaitons créer une petite communauté virtuelle, composée de nombreux visages et d’histoires différentes. Nous sommes convaincus que vos expériences à l'étranger - dans leur simplicité ou complexité - valent la peine d'être partagées et racontées. Marquez vos photos et vos vidéos sur Instagram avec le hashtag #WeAreSwissAbroad et abonnez-vous à notre compte :-) Racontez-nous dans quel pays vous vivez, pour quelles raisons vous avez migré, ce que vous faites, ce qui vous manque en Suisse et ce qui vous lie encore à notre pays. Nous allons sélectionner des photos et des vidéos que nous republierons sur le compte Instagram de swissinfo.ch. Participez donc vous aussi! Avec le hashtag #WeAreSwissAbroad, vous êtes déjà en bonne compagnie aujourd'hui (avec un clic sur l’une des photos, vous découvrirez peut-être un peu plus de détails).