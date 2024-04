Visions du Réel: le Grand Prix décerné à la Suissesse Nicole Vögele

(Keystone-ATS) Pour la troisième année consécutive, la plus haute distinction de Visions du Réel récompense un film helvétique. Vendredi soir à Nyon, Nicole Vögele a reçu le Grand Prix 2024 de la compétition internationale longs métrages du festival du cinéma documentaire.

La cinéaste et journaliste suisse alémanique de 41 ans est récompensée pour son film “The Landscape and the Fury”, qui arpente la frontière bosno-croate avec des démineurs et des familles migrantes. “C’est une joie de voir récompenser le travail d’une cinéaste audacieuse et suisse de surcroît, pour un très grand film. Son film d’école avait déjà été présenté au festival en 2013”, a déclaré Emilie Bujès, directrice artistique de Visions du Réel.

Le jury, composé de la productrice Dora Bouchoucha, du directeur artistique Carlo Chatrian et de la cinéaste Carmen Jaquier, explique avoir été “impressionné par la démarche d’un film qui restitue, touche par touche, la complexité du réel et permet au spectateur de questionner sa place dans le monde”.